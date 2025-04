Serie A dedica emotivo video a Johan Vásquez y Genoa

Johan Vásquez sigue encantando en la Liga Italiana, el defensa mexicano se ha vuelto una pieza fundamental en el Genoa y su presencia en el equipo se ha hecho más importante.

DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_1

Serie A l CRÉDITO X:GenoaCFC

Esta vez la Serie A dedicó un video al mexicano dentro de Campeones del Made In Italy, donde el jugador expresa su experiencia como jugador ll Grifone.

“El Genoa no es solo es un equipo de futbol, sino un pedazo de la historia del futbol italiano y mundial. Futbol para mi es la vida, es algo que nací desde chico, es algo que mi padre lo piso desde el inicio, y siempre lo he dicho, el futbol me ha cambiado a mi y a mi familia.

Génova, corazón de acero, alma de mar y los Grifone. Campeones del #MadeInItaly con Johan Vásquez 👀 Episodio 6@GenoaCFC pic.twitter.com/XBQkdDj0St — Lega Serie A (@SerieA_ES) April 10, 2025

Sobre la Serie A

El defensa mexicano finalmente concluyó: “Soy Johan Felipe Vásquez y vivo en Genova. La Serie A es un campeonato hermoso y muy difícil, hay equipos muy fuertes y competitivos, para un defensor como yo hay mucho que aprender y aquí la defensa es realmente un aspecto muy importante.

Genoa l CRÉDITO X:GenoaCFC

Entre los mejores

Recientemente fue colocado entre los cinco mejores centrales zurdos en la Serie A, mismo que se ha ganado con el Genoa.

De acuerdo a mediciones estadísticas del sitio especializado, FotMob, el zaguero mexicano aparece solo detrás de jugadores como: Bastoni (Inter de Milán), Buongiorno (Napoli), Pavlovic (Milan) y Lucimi (Bolonia).

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LA SEGUNDA APELACIÓN DE LALIGA POR CASO DANI OLMO FUE RECHAZADA; PERMANECERÁ HASTA FINAL DE TEMPORADA.