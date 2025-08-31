¡Fichaje estelar! Fenerbahçe de Edson Álvarez cerca de fichar a Marco Asensio

El mercado de fichajes europeo tuvo mucho movimientos en las horas finales antes de que se cerrara la ventana de transferencias y el español Marco Ansesio se convertirá en nuevo jugador del Fenerbahçe, por lo que compartirá vestidor con el mexicano Edson Álvarez.

A falta de que el club turco lo haga oficial, Fenerbahçe ha llegado a un acuerdo con el PSG para adquirir de manera definitiva a Marco Asensio, atacante español que no entraba en los planes de Luis Enrique.

Asensio aún tenía un año de contrato con el PSG pero desde la temporada anterior el club parisino buscaba su salida y tras seis meses a préstamo en el Aston Villa, el exjugador del Real Madrid terminará jugando en Turquía a los 29 años de edad.

Movimientos en Fenerbahçe

Luego de quedar fuera de la Champions League y pese a la destitución de José Mourinho, Fenerbahçe sigue reforzando el equipo para competir por el título de la Superliga y la Europa League y además de sumar a Edson Álvarez y Marco Asensio, se espera que el arquero brasileño Ederson también termine firmando como nuevo refuerzo del equipo.

