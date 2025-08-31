Cierre de fichajes: los 5 equipos que más gastaron en este mercado veraniego

Comienza la cuenta regresiva para que el mercado de fichajes de verano se cierre, en el que los equipos ingleses se llevaron el foco por ser los que más gastaron en todo el mundo, ya que en el top 10, ocupan los primeros 8 lugares.

Liverpool

Liverpool fue el equipo que más gastó en esta ventana, con un total de 339.68 millones de euros, con todavía dos posibles incorporaciones (Alexander Isak y Marc Guéhi). Florian Wirtz, Jeremie Frimpong, Milos Kerkez, Hugo Ekitiké y Giovanni Leoni fueron sus fichajes, pero también tuvieron salidas importantes como la de Luis Díaz y Darwin Núñez.

Chelsea

Chelsea es el segundo equipo que más ha gastado con 325.85 millones de euros, la incorporación más reciente fue la de Alejandro Garnacho por 46.20 mde. A su plantilla también llegaron Joao Pedro, Liam Delap, Jamie Gittens, Estevao, Jorrel Hato, entre otros.

Arsenal

En tercer puesto aparece Arsenal, con 293.50 millones de euros gastados. Entre las llegadas más destacadas está la de Noni Madueke, Viktor Gyokeres, Eberechi Eze, Martín Zubimendi, entre otros. Los Gunners quieren romper con la racha sin título de Premier League y con estas incorporaciones espera lograrlo.

Newcastle

Newcastle es el cuarto lugar, luego de gastar 231.15 millones de euros. Los Magpies sorprendieron al anunciar el fichaje de Nick Woltemade, quien brilló en la Bundesliga con el Stuttgart. Eddie Howe también tendrá a Anthony Elanga y Jacob Ramsey como nuevos elementos.

Manchester United

Por último. Manchester United completa el top 5, con 229.70 millones de euros gastados. El mercado de los Red Devils se caracterizó por integrar a Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo y Matheus Cunha.

Algunos equipos todavía no cierran su mercado y pueden elevar la cantidad gastada en el mercado. Tal es el caso de Liverpool, que aún espera la luz verde para poder obtener la firma de Isak y Guéhi.

