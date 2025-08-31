¡Sorpresa en el Giuseppe Meazza! Udinese le roba de visita los tres puntos al Inter

Un juego que prometía poco terminó siendo un partidazo lleno de emociones. Desde el Giuseppe Meazza, Inter de Milán recibió al Udinese en un duelo que terminó en una agónica victoria visitante.

Primer tiempo de primera

El partido entre el Nerazzurri y Le Zebrette, comenzó con ambos equipos buscando llegar al arco contrario lo antes posible. Los locales con un par de disparos fuera del área por parte de Marcus Thuram y uno más de Lautaro Martínez, mientras que el visitante con diagonales marcadas y trazos que rompían la línea, llegaron un par de veces a la portería que defiende Yann Sommer.

El reloj no marcó ni los primeros 20 minutos cuando una jugada espectacular de Lautaro Martínez a mitad de cancha, inició la contra del equipo local, con un pase a la banda izquierda, Federico Dimarco, mandó un centro al área que fue remata de espaldas por Thuram y aunque el balón se pasó del arco, Denzel Dumfries, apareció por la espalda de los defensas para solo empujar el balón al fondo del arco.

La reacción de Udinese vino solo 10 minutos después, cuando al minuto 27 tras un centro pasado del equipo fue rematado por Keinan Davis y una vez más apareció Dumfries, aunque esta vez para meter una mano dentro del área y así provocar un penal a favor de las ‘cebras’. El propio Davis fue el encargado de derrotar en el mano a mano a Sommer y así empatar el encuentro.

Justo cinco minutos antes de que el árbitro marcará la mitad del partido, Arthur Atta, controló de manera excelsa en los linderos del área del Inter y con un disparo colocado al palo izquierdo de Summer, puso al Udinese 1-2 arriba antes de salir al descanso.

Sin contundencia al ataque

La segunda mitad estuvo repleta de intentos de llegada por parte del Inter; con disparos por parte de Nicolò Barella, centros cortados por la zaga de Udinese, e incluso un gol anulado por falta al minuto 55.

Mientras los minutos se consumían, el equipo Beneamata, se canso de buscar por medio de los centros a su dos jugadores de ataque, sin embargo, una organizada defensa conformada por Kristensen, Bertola y Solet, rechazaron cada balón a unos Nerazzurri, que simplemente no les salieron las cosas.

Al final, un Udinese pidiendo la hora se llevó tres puntos de auténtico oro en una cancha complicadísima. Por otro lado, el Inter tendrá que recuperarse anímica y físicamente en el fin de semana de fecha FIFA, para así poder darle vuelta a la página en su próximo duelo de Serie A, ante la Juventus.

