Anderlecht sucumbe ante Union Saint-Gilloise con dos hombres menos; Chino Huerta fue titular

Anderlecht terminó con otro duro revés el conjunto donde milita César ‘Chino’ Huerta cayó en la sexta fecha de la Jupiler Pro League a manos de Union Saint-Gilloise en un partido en el que los ‘morados’ terminaron con dos hombres menos.

Con gol vestidor el cuadro local se haría presente en el marcador apenas a los 4 minutos Raul Florucz abriría el marcador para iniciar la victoria en lo que fue lo más resaltante dentro del primer tiempo; César Huerta se llevó la amarilla al 38’.

Anderlecht cae ante Union Saint-Gilloise l CAPTURA

César Huerta salió de cambio

La segunda parte se fue desarrollando con pocas acciones de real peligro y después empezaron los cambios donde se dio la salida del exjugador de los Pumas en el minuto 73 para darle ingreso a Mario Strokens.

Lo más destacado llegaría en los últimos minutos; primero al 81’ Nathan Saliba dejaría al Anderlecht con un jugador menos tras la tarjeta roja, tan solo segundos después Nilson Angulo tomaría el mismo rumbo hacia los vestidores dejando a su equipo con nueve.

Con las dos expulsiones para el conjunto violeta entonces Union Saint-Gilloise aprovecharía para sentenciar el encuentro a su favor por conducto de Promise David en el agregado.

Roja para Anderlecht l CAPTURA

Próximo encuentro

Anderlecht tendrá que volver a casa para hacerle frente al KRC Genk en la séptima fecha de la Jupiler Pro League. Por su parte, Union Saint-Gilloise visitará al FCV Dender EH en busca de mantener su liderato.

Union Saint-Gilloise l CAPTURA

