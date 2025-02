Chino Huerta revela cómo Anderlecht lo convenció de fichar con el equipo

El delantero mexicano, César "Chino" Huerta, ha comenzado con el pie derecho su aventura en el futbol europeo, respondiendo a la confianza del Anderlecht con buenas actuaciones. Hasta el momento, el exjugador de Pumas ha registrado un gol y dos asistencias con el conjunto belga.

Tras un mes en Bélgica, Huerta compartió los motivos que lo llevaron a decidirse por el Anderlecht, a pesar de los rumores que lo vinculaban con otros clubes importantes como el Liverpool. El atacante aseguró que la cercanía y el interés del equipo belga fueron factores determinantes para su fichaje.

Está contento con Anderlecht | X @rscanderlecht

"Yo lo tomé con mucha calma, y por ahí se decían muchas cosas. La realidad es que, de manera formal y concreta, solo tuve el interés de Anderlecht. Fueron los únicos que viajaron a México, platicaron conmigo, me invitaron a ver un partido y conocer las instalaciones. Fue lo único concreto y la verdad estoy muy feliz con la decisión que tomé y el paso que di", declaró Huerta.

Solo tuvo oferta oficial del equipo belga | X @rscanderlecht

El futbolista también destacó la conexión que sintió con el club desde el primer momento: "Es algo que no te hace dudar porque en verdad sientes que quieren que tú estés acá. Fue algo de química, porque fueron a verme a un partido en México y quedaron fascinados conmigo. Me convencieron y cuando vine a ver un partido de ellos, me visualicé jugando en el equipo. Eso ayudó a que tomara una decisión mucho más fácil".

Ahora, Huerta buscará consolidarse en la Jupiler Pro League y seguir respondiendo con actuaciones destacadas, mientras el Anderlecht se mantiene en la lucha en la liga belga, donde actualmente ocupa la cuarta posición en la tabla.

¿Cuándo vuelve a jugar Chino Huerta?

El Anderlecht volverá a la acción este domingo 23 de febrero ante el Union Saint-Gilloise, posteriormente tendrá tres juegos más de Liga antes de disputar su primer partido de campeonato en la Final de Copa ante Brujas el 4 de abril.

Buscará buenas actuaciones | X @rscanderlecht

