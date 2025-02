Virgil Van Dijk asegura que quiere seguir jugando con Liverpool

No quiere cambiar de equipo. El tiempo se acaba para Virgil Van Dijk y el Liverpool para llegar a un acuerdo para la renovación de su contrato, sin embargo, para el neerlandés su futuro está claro, quiere seguir con los Reds.

El defensor de 33 años aún tiene contrato hasta este verano, sin embargo, en caso de no poder llegar a un acuerdo con los Reds, estaría dejando al equipo por primera vez desde 2018, cuando llegó procedente del Southampton por más de 80 millones de euros.

Ha tenido negociaciones | AP

A pesar de no tener ningún acuerdo hasta el momento, Van Dijk confía en que pronto podrá dar noticias sobre su contrato. Además, aseguró que quiere su mente está en el equipo inglés

"No tengo idea de lo que sucederá en el futuro, pero creo que en los próximos meses definitivamente habrá alguna información. No puedo hablar sobre las conversaciones con el club sobre el contrato, pero sólo puedo decir que estoy plenamente comprometido con el Liverpool… Ya lo he mencionado antes, me encanta el club. Ya lo he pasado increíble y veremos qué nos depara el futuro,", reveló para Sky Sports

Quiere seguir en Liverpool | AP

Van Dijk con Liverpool

Desde su llegada en el 2018, Van Dijk ha disputado 305 partidos en todas las competencias. Ha aportado 26 anotaciones y 13 asistencias y ha sido pieza clave para poder ganar ocho títulos incluyendo una Champions League.

Ha sido figura del equipo | AP

