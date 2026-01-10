Diego Cocca advierte que Atlas enfrentará un torneo complicado por proceso de venta

Los Rojinegros arrancaron, el Clausura 2026, con victoria ante el Puebla

Diego Cocca advierte sobre el Atlas
Alfredo Olivarez Ramírez
10 de Enero de 2026

Luego de imponerse al Puebla en su debut en el actual campeonato, el director técnico del Atlas, Diego Cocca, reconoció que el torneo será complicado debido a que el club se encuentra en un proceso de venta, situación que limita el refuerzo del plantel.

El estratega argentino señaló que, aunque como entrenador siempre se busca contar con más jugadores y variantes, la realidad institucional del equipo obliga a trabajar con los elementos disponibles.

“Esto recién empieza y falta muchísimo. Por supuesto que uno como técnico quiere tener más jugadores, más variantes y más posibilidades, pero la realidad es que el club está en un proceso de venta. Con lo que tenemos, debemos tratar de hacer lo mejor posible", mencionó.

"Será un torneo muy difícil, con tres fechas triples y con equipos que tienen planteles numerosos y una clara ventaja. Nosotros empezamos a competir, a crecer y a ganar”, explicó Cocca.

Triunfo valioso 

Asimismo, destacó la importancia del triunfo ante Puebla y el desempeño defensivo del equipo: “Para nosotros es importante ganar. Intentamos hacerlo con nuestras armas y queremos jugar mejor. Buscamos que los jugadores estén bien, que se asocien, aunque aparecimos solo en momentos esporádicos. 

"El rival juega bien, nos quitó la pelota y se complicó el partido. Un punto fuerte fue mantener el arco en cero y que apareciera Camilo. A partir de ahí seguimos construyendo. Estamos dando pasos hacia adelante y queremos seguir así en los próximos encuentros”, señaló.

¿Inconforme por el calendario? 

Finalmente, Cocca manifestó su inconformidad con el calendario, asegurando que los cambios derivados de la situación de Cruz Azul afectaron a su equipo: “Lamentablemente el problema es de Cruz Azul y nos movieron los planes a nosotros. Puede ser que tengamos un día más antes de jugar contra Cruz Azul, pero tendremos un día menos para enfrentar a Necaxa."

"No me parece justo, sobre todo porque jugamos dos partidos consecutivos como visitantes. Nos perjudica y ojalá se pueda modificar para jugar contra Necaxa el domingo”, concluyó.

