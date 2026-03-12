Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¿Dónde ver el Tigres vs. Querétaro? Fecha, hora y transmisión

¿Dónde ver el Tigres vs. Querétaro?
Emiliano Cárdenas Ramírez
07:36 - 12 marzo 2026
El Estadio Universitario será el lugar donde Tigres y Querétaro colisionen en compromiso correspondiente a la Liga MX.

Tigres se enfrentará a Querétaro en un duelo correspondiente a la Liga MX; un juego importante para las aspiraciones de los felinos en su clasificatoria para la Liguilla

Los felinos llegan muy motivados tras vencer a su acérrimo rival en el Clásico Regio, por lo que buscarán seguir manteniendo el imponente impulso para sus aspiraciones a la fiesta grande del futbol mexicano

Tigres busca seguir escalando posiciones 

Tigres y Querétaro viven momentos diferentes en Liga MX. Los felinos continúan encaminados para seguir escalando posiciones que los favorezcan en la Liguilla, mientras los Gallos intentan no bajar más en la tabla de posiciones. 

Tigres se posiciona sexto en la tabla de posiciones, con posibilidad de subir hasta el quinto lugar. Los felinos registran cinco victorias, un empate y cuatro derrotas, sumando 17 goles a favor y 12 en contra, teniendo una diferencia de +5.

Gorriarán en celebración con Jesus Angulo en partido de Tigres | IMAGO 7
Gorriarán en celebración con Jesus Angulo en partido de Tigres | IMAGO 7

Querétaro se ubica en el penúltimo lugar de la tabla, estando a 3 puntos de seguir escalando posiciones. Los Gallos tienen un registro de una victoria, tres empates y cinco derrotas, sumando 8 goles a favor y 16 en contra, teniendo una diferencia de -8.

Querétaro viene de ser goleado por Rayados | Imago7

¿Dónde ver el partido Tigres vs. Querétaro?

El partido entre Tigres y Querétaro FC se llevará a cabo en el Estadio Universitario el 15 de marzo de 2026; podrá disfrutarse a las 17:00 hrs (tiempo CDMX), siendo transmitido por Canal 7 (TV Azteca / A+) en televisión abierta o a través de Fox One en plataforma de streaming.

André-Pierre Gignac, de Tigres, dio la victoria en el Clásico Regio | IMAGO7
