Futbol

El expresidente de Argentina critica a Messi por su encuentro con Trump y lo compara con Maradona

Donald Trump elogió a Lionel Messi | AP
Donald Trump junto a Lionel Messi | AP
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 07:55 - 12 marzo 2026
Alberto Fernández destacó la poca falta de politización del astro rosarino

El expresidente Alberto Fernández se sumó al debate generado por el encuentro entre Lionel Messi y Donald Trump, aprovechando la ocasión para contrastar la figura del astro rosarino con la de Diego Armando Maradona y su conocido compromiso político.

Durante una entrevista con el programa Cancha Embarrada, el exmandatario analizó la situación desde una perspectiva generacional. “Tengo la impresión de que no todo el mundo tiene el nivel de politización que tenemos algunos. De repente, le pedimos a jugadores de futbol de una generación donde la despolitización es muy evidente que tengan actitudes como las de Maradona”, reflexionó Fernández.

Donald Trump junto a Lionel Messi | AP

En su análisis, no dudó en enaltecer la figura del 'Diez', a quien calificó como un personaje único. “No ha existido en la historia argentina y en el mundo, no un jugador de futbol, un personaje de la calidad de Maradona”, afirmó. Y añadió: “Tenemos la tendencia de ver cuál es mejor, le exigimos a Messi cosas que hacía Maradona y que él lo hacía porque era un ser excepcional”.

El punto más álgido de su crítica llegó al comparar directamente el compromiso de ambos ídolos. "Maradona no tenía la técnica de Messi, pero tenía algo innato y maravilloso y tenía un compromiso con su pueblo que tal vez no lo tenga alguien que se fue a los 12 años a vivir a España", sentenció, aunque matizó que no podía criticar a Messi por esa circunstancia.

Donald Trump junto a Lionel Messi | AP

Una relación distante entre Messi y el expresidente

Cabe recordar que durante su mandato, Alberto Fernández no logró que la Selección Argentina celebrara ninguno de sus títulos en la Casa Rosada. Tras la obtención de la Copa América 2021, el plantel declinó la invitación para no romper la burbuja sanitaria por la pandemia. Posteriormente, después de ganar el Mundial de Qatar 2022, los jugadores decidieron no vincular los festejos con la política, una postura que también llevó a que el presidente no despidiera a la delegación antes de su viaje.

Más allá de la supuesta "despolitización" del futbol, trascendió un rumor sobre un posible malestar del capitán argentino con la gestión de Fernández. El motivo habría sido la demora en la liberación de una donación de respiradores que Messi envió a la ciudad de Rosario, los cuales permanecieron retenidos durante meses en el aeropuerto local.

Donald Trump junto a Lionel Messi | AP
