Futbol

Antonio Mohamed se sincera tras la derrota de Toluca en Concacaf: "jugamos el peor partido de la temporada"

Antonio Mohamed en el duelo ante San Diego FC | MEXSPORT
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 07:42 - 12 marzo 2026
El entrenador de los Diablos Rojos también aseguró que la expulsión condicionó el juego

El Toluca de Antonio Mohamed sufrió un duro golpe en la Ida de los Octavos de Final de la Liga de Campeones de Concacaf al caer 3-2 frente a San Diego FC, en el Snapdragon Stadium. Más allá del resultado, lo que encendió las alarmas en el conjunto escarlata fue el funcionamiento del equipo, algo que el propio técnico argentino calificó como el peor partido que han disputado en toda la temporada.

Los Diablos Rojos tuvieron una noche complicada en territorio estadounidense y terminaron pagando errores defensivos, además de dificultades para adaptarse al ritmo del encuentro. El equipo mexiquense intentó reaccionar en la recta final, pero el marcador dejó a Toluca obligado a buscar la remontada en el duelo de vuelta.

Antonio Mohamed en el duelo ante San Diego FC | MEXSPORT

San Diego FC aprovechó las desconcentraciones del conjunto mexicano y tomó ventaja en la serie con un partido efectivo en ataque. Aunque Toluca logró descontar en el marcador, el daño ya estaba hecho y el equipo dirigido por Mohamed regresará a México con la presión de darle la vuelta al resultado.

Tras el encuentro, el estratega argentino no ocultó su molestia por lo mostrado por su equipo. Para Mohamed, el rendimiento estuvo muy lejos de lo que Toluca había mostrado durante la campaña, lo que provocó una fuerte autocrítica en conferencia de prensa.

Jugadores de Toluca en el partido ante San Diego FC | MEXSPORT

Mohamed admite el peor rendimiento del Toluca

El 'Turco' fue directo al analizar lo ocurrido en el campo y señaló que la expulsión sufrida en el primer tiempo cambió por completo el desarrollo del partido. Según explicó, el equipo tenía un plan claro para competir, pero la inferioridad numérica terminó por afectar el funcionamiento colectivo.

“Creo que la expulsión del primer tiempo en el primer gol nos perjudicó porque teníamos un plan de partido y estábamos bien. A partir de la expulsión el equipo se relajó un poco y el rival hizo un gran partido, ganando justamente esta parte de la serie”, explicó el entrenador argentino.

Toluca cae en San Diego l IMAGO7

¿Toluca puede cambiar la historia en casa?

A pesar de la derrota y del mal funcionamiento mostrado en la ida, Mohamed considera que la eliminatoria todavía está abierta. El técnico confía en que jugar en el Estadio Nemesio Díez puede marcar la diferencia para su equipo en los segundos 90 minutos.

El estratega también reconoció que su equipo tuvo problemas para adaptarse a las condiciones del Snapdragon Stadium, particularmente a la velocidad del balón y del césped, factores que influyeron en el desarrollo del partido.

Jugamos el peor partido de la temporada, pero queda 90 minutos y serán en nuestra casa con la velocidad de nuestro pasto porque acá no nos adaptamos a la velocidad del balón y el pasto; no es una excusa, pero ya tendremos nuestra localía y tenemos que hacernos fuertes", sentenció Mohamed.
