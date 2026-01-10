¡Por fin! Drew McIntyre venció a Cody Rhodes para coronarse nuevo campeón indiscutido de WWE

Antes de que iniciara el 2026, algunos fanáticos de WWE pedían que el año los sorprendiera de la mano de los resultados que se dieran en la empresa a lo largo del mismo; sin embargo, las sorpresas han llegado demasiado rápido.

Drew McIntyre es el nuevo campeón de WWE tras concluir una lucha que trató de cumplir con las expectativas enfrentando a Cody Rhodes, quien ahora se convierte en un luchador más del roster, habiendo concluido su segundo reinado máximo en la empresa, pero ambos gladiadores no estuvieron solos en el final del combate.

Tercera etapa de la lucha | wwe.com

Llegó el momento del 'Psicópata Escocés'

Desde el final del 2025 hasta este inicio de 2026, una de las rivalidades más fuertes sin duda alguna era la de Drew McIntyre en contra de Cody Rhodes, pues sus enfrentamientos dejaron de tratar con temas únicamente luchísticos y se agregaron temas personales a las promos semanales en SmackDown, donde el escocés llevó la delantera.

Es por ello que para el segundo show de los viernes en el año, la lucha por el campeonato de WWE se llevó a cabo bajo una estipulación atípica. McIntyre lanzó el reto para Rhodes en semanas anteriores: Three Stages of Hell (Tres Niveles del Infierno), lo que es básicamente un dos de tres caídas con estipulación en cada una de ellas.

Dentro de la primera, ambos luchadores tuvieron una lucha simple, tratando de llevar al otro a su máximo nivel sin hacer uso de objetos; la primera caída se la llevó Drew después de distraer al referee y aplicar un golpe bajo a Cody para después hacer una Claymore, aunque la lucha estaba lejos de terminar.

La segunda etapa del combate tuvo un Falls Count Anywhere, es decir, la cuenta podía hacerse en cualquier lugar de la arena, por lo que Rhodes aprovechó al máximo y después de aplicar un Crossroads sobre el escocés en la mesa de comentarios se llevó su primer punto de los tres en disputa para poder ganar en Alemania, pasando a la caída final dentro de un Steel Cage.

Fue entonces que la lucha se fue al máximo, con los dos contendientes haciendo uso de todo lo que estaba a su alrededor para poder ganar, incluida la jaula. Rumbo al final del enfrentamiento, Drew trató de escapar, encontrándose frente a frente con el regreso de Jacob Fatu, quien lo atacó, para después atacar también a Cody, dejando el camino libre para que McIntyre escapara, dándole la victoria después de más de media hora de contienda.

La imagen de shows pasados se hizo realidad | wwe.com

¿Qué significa esto para la empresa?

Después de la consecución de un campeonato mundial más en la carrera de Drew McIntyre se espera que el escocés se convierta en una de las caras principales de la empresa a lo largo del 2026, esperando al ganador del Royal Rumble tal y como lo hizo él en 2020 para enfrentar y destronar a Brock Lesnar en el WrestleMania de la pandemia.