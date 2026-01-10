Albert Espigares: "No puedo estar contento porque este equipo está para ganar"

Tras la derrota ante Atlas, el director técnico del Puebla, Albert Espigares, aseguró que, pese a los aspectos positivos mostrados por su equipo, el resultado no lo deja satisfecho.

“Hubiese esperado un mejor resultado, porque creo que el equipo mostró cosas muy buenas. Durante la semana analizaremos lo que se hizo bien, que fueron muchas cosas. Se reflejó el trabajo que se ha venido realizando a lo largo de la temporada”, comentó.

“Entiendo que haya pequeños errores, son parte del proceso, pero el equipo va encontrando su lugar. Me voy contento con la mejora y el crecimiento que se ha mostrado, aunque no puedo estar satisfecho con el resultado, porque este equipo está para ganar”, señaló.

Espigares | MEXSPORT

De igual manera, el estratega reconoció que será necesario seguir trabajando con la base de jóvenes para poder obtener los resultados esperados.

“Tenemos que seguir trabajando aún más para que lleguen los resultados que buscamos. En este proceso tendremos dobles jornadas y, si no hay tiempo, los procesos se vuelven difíciles. Aun así, estamos convencidos de lo que estamos haciendo y vamos a seguir adelante”, agregó.

Espigares | MEXSPORT

Cruz Azul en el Estadio Cuauhtémoc

Finalmente, Espigares aseguró que no le preocupa que Cruz Azul dispute partidos en el Estadio Cuauhtémoc, ya que considera que el inmueble se encuentra en excelentes condiciones.

“En primer lugar, el estadio está increíble y no tengo ninguna duda de que puede soportar la carga de partidos. Además, confío plenamente en nuestra afición. Cada día les transmitimos que trabajamos para ellos y que es muy importante que, en los partidos como locales, nos acompañen y nos brinden su apoyo. Seguiremos trabajando para que el equipo continúe creciendo”, concluyó.

Espigares y Cocca | MEXSPORT