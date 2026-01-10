Albert Espigares: "No puedo estar contento porque este equipo está para ganar"

El entrenador de Puebla señaló las virtudes que tuvo su equipo pese a la derrota

Albert Espigares: "No puedo estar contento porque este equipo está para ganar"
Albert Espigares, entrenador de Puebla | IMAGO7
Alfredo Olivarez Ramírez
10 de Enero de 2026

Tras la derrota ante Atlas, el director técnico del Puebla, Albert Espigares, aseguró que, pese a los aspectos positivos mostrados por su equipo, el resultado no lo deja satisfecho.

“Hubiese esperado un mejor resultado, porque creo que el equipo mostró cosas muy buenas. Durante la semana analizaremos lo que se hizo bien, que fueron muchas cosas. Se reflejó el trabajo que se ha venido realizando a lo largo de la temporada”, comentó.

“Entiendo que haya pequeños errores, son parte del proceso, pero el equipo va encontrando su lugar. Me voy contento con la mejora y el crecimiento que se ha mostrado, aunque no puedo estar satisfecho con el resultado, porque este equipo está para ganar”, señaló.

Espigares | MEXSPORT
Espigares | MEXSPORT

De igual manera, el estratega reconoció que será necesario seguir trabajando con la base de jóvenes para poder obtener los resultados esperados.

Tenemos que seguir trabajando aún más para que lleguen los resultados que buscamos. En este proceso tendremos dobles jornadas y, si no hay tiempo, los procesos se vuelven difíciles. Aun así, estamos convencidos de lo que estamos haciendo y vamos a seguir adelante”, agregó.

Espigares | MEXSPORT
Espigares | MEXSPORT

Cruz Azul en el Estadio Cuauhtémoc

Finalmente, Espigares aseguró que no le preocupa que Cruz Azul dispute partidos en el Estadio Cuauhtémoc, ya que considera que el inmueble se encuentra en excelentes condiciones.

“En primer lugar, el estadio está increíble y no tengo ninguna duda de que puede soportar la carga de partidos. Además, confío plenamente en nuestra afición. Cada día les transmitimos que trabajamos para ellos y que es muy importante que, en los partidos como locales, nos acompañen y nos brinden su apoyo. Seguiremos trabajando para que el equipo continúe creciendo”, concluyó.

Espigares y Cocca | MEXSPORT
Espigares y Cocca | MEXSPORT

TE PUEDE INTERESAR

Parte inicial del año en varias latitudes

Noticias | 10/01/2026

Partidos de hoy sábado 10 de enero de 2026
El momento viral en la presentación de Tony Leone

Pumas | 09/01/2026

El momento viral en la presentación de Tony Leone en su presentación con Pumas
El emotivo adiós de Joe Benny Corona con los Xolos de Tijuana; Nacho Rivero entró en su lugar

Tijuana | 09/01/2026

El emotivo adiós de Joe Benny Corona con los Xolos de Tijuana; Nacho Rivero entró en su lugar
Te recomendamos
Pedro Caixinha y su reflexión sobre la falta de descenso en la Liga MX
Futbol
Liga MX
Club Puebla

LO ÚLTIMO