¡A lo Atlas! Los Zorros debutan con victoria en casa ante Puebla

Atlas inició con el pie derecho el Torneo Clausura 2026 tras vencer 1-0 a Puebla en la cancha del Estadio Jalisco. El equipo dirigido por Diego Cocca consiguió un triunfo valioso ante uno de sus rivales directos en la lucha por los últimos puestos de la tabla porcentual, teniendo a Uroš Đurđević como el héroe del encuentro, quien con un gol tempranero le dio una alegría a la afición rojinegra.

Gol en solitario de Durdevic | Imago7

Ventaja de vestidor

En los primeros minutos del partido, Fernando Monárrez cometió una falta dentro del área sobre Diego González. El árbitro César Arturo Ramos dejó seguir la jugada, pero posteriormente acudió al VAR para sancionar el penal. La pena máxima fue ejecutada por Đurđević, quien no perdonó y marcó el primer gol del torneo para los rojinegros, colocando el 1-0 en el marcador.

Minutos más tarde, Manuel Capasso estuvo cerca de ampliar la ventaja. González envió un trazo al segundo poste y el zaguero, tras recibir el balón y realizar un 'sombrerito' al rival, remató de cabeza con el arco abierto; sin embargo, el balón se fue por encima, ahogando el grito de gol en la tribuna.

César Ramos pitó el penal del gol de la victoria | Imago7

Posteriormente, Atlas replegó líneas y Puebla se adueñó de las acciones, situación en la que apareció Camilo Vargas. El arquero colombiano atajó de gran manera tres oportunidades claras de gol, destacando un disparo de media vuelta de Nicolás Díaz que detuvo sobre la línea para evitar la caída de su marco.

Partido bastante cerrado

Al inicio de la segunda mitad, Diego González tuvo la oportunidad de ampliar el marcador con un disparo prometedor, pero terminó definiendo de manera suave a las manos del arquero rival. Por su parte, Carlos Baltazar sacó un remate pegado al poste que estuvo cerca de convertirse en el tanto del empate.

El encuentro cerró con intensidad por parte de ambas escuadras. Golpes, empujones y entradas fuertes se hicieron presentes en los últimos minutos. “Djuka” y González, por parte del Atlas, fueron quienes más se engancharon en el juego físico del rival, siendo constantemente provocados y protagonizando varios encontronazos con jugadores del Puebla.

Atlas gana en el Estadio Jalisco | Imago7

En la tribuna se vivió un nerviosismo constante. El cuadro de la Franja no dejó de insistir sobre el arco defendido por Vargas; sin embargo, entre las intervenciones del guardameta y la zaga defensiva comandada por Capasso, los rojinegros lograron mantener el marcador para llevarse su primer triunfo del campeonato y extender la racha positiva en casa desde el regreso de Diego Cocca en su segunda etapa.