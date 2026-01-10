Dolphins inician su reestructuración contratando a Jon-Eric Sullivan como gerente general

Jon-Eric Sullivan acordó unirse a los Dolphins como gerente general y como la piedra angular en la reestructuración de la organización de Miami, tras haber sido ejecutivo de los Packers de Green Bay. gerente general Dolphins.

Sullivan, vicepresidente de personal de jugadores de los Packers, completó una entrevista en persona esta semana con los Dolphins, quienes se perfilaban para contratar rápidamente a un nuevo gerente general después de separarse de Chris Grier durante la temporada. entrevista Dolphins temporada.

Miami se reestructura de cara a la nueva temporada | AP

La llegada de Sullivan y el respaldo de la organización

"¡Qué honor increíble es servir como gerente general de los Dolphins de Miami, una organización con historia, tradición y gran orgullo!", exclamó Sullivan en un comunicado emitido por los Dolphins el viernes por la noche. "Quiero expresar mi gratitud a Stephen Ross (el dueño) y su familia por esta oportunidad excepcional y la confianza que han depositado en mí". honor organización orgullo.

El quarterback Troy Aikman, miembro del Salón de la Fama, estuvo involucrado en la contratación. Troy Aikman contratación.

Sullivan pasó 22 temporadas con los Packers de Green Bay, comenzando como pasante de scouting en 2003 antes de obtener un puesto de tiempo completo en el departamento de operaciones deportivas en 2004. En 2022, fue nombrado vicepresidente de personal de jugadores. 22 temporadas Packers.

Tua Tagovailoa se perfila para seguir en Dolphins | AP

Retos inmediatos y decisiones clave en Miami

Es hijo de Jerry Sullivan, un entrenador de la NFL y universitario de larga trayectoria que coordinó a los receptores de Miami en 2004. hijo entrenador NFL.

La primera tarea de Sullivan será encontrar un nuevo entrenador en jefe. Mike McDaniel fue despedido el jueves después de cuatro temporadas tras una campaña de 7-10 en la que los Dolphins se perdieron los playoffs por segundo año consecutivo. nuevo entrenador jefe.

Sullivan también necesitará comenzar una reconstrucción de la plantilla de Miami y decidir qué hacer con el quarterback Tua Tagovailoa, quien fue relegado a la banca en los últimos tres partidos de la temporada debido a un mal desempeño. reconstrucción plantilla quarterback.