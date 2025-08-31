Barcelona empata ante Rayo Vallecano en un duelo marcado por polémica y un VAR ausente

Barcelona no puede en su visita a Vallecas y el Rayo Vallecano sacó un empate a un gol, resultado que terminó siendo 'barato' para el Barça pues el vigente campeón de LaLiga dio un partido digno de derrota.

Barcelona empata ante Rayo Vallecano | AP

Desde el arranque, el equipo de Vallecas se plantó sin complejos frente a los de Hansi Flick y encontró en Joan García al gran responsable de que el marcador no se inclinara a su favor. El guardameta culé firmó al menos tres atajadas clave que mantuvieron con vida al Barça.

Penal polémico sin revisión de VAR

La primera gran polémica llegó al minuto 40’. Lamine Yamal protagonizó una jugada individual dentro del área, cayó tras un contacto y el árbitro señaló penal. Sin posibilidad de revisión en el VAR, el juvenil azulgrana asumió la responsabilidad y convirtió desde los once pasos para adelantar a los visitantes.

Polémico penal a favor de Barcelona | AP

En la segunda mitad, el Rayo reaccionó y encontró premio a su insistencia en una acción a balón parado. Al 67’, Fran Pérez aprovechó una desatención defensiva, conectó de volea un centro de tiro de esquina y, tras estrellarse el balón en el travesaño, terminó en el fondo de las redes para el 1-1 definitivo.

El tramo final fue frenético: Barcelona buscó recuperar la ventaja, pero se topó con un muro defensivo y falta de claridad en el ataque, mientras que el Rayo apostaba por el contragolpe y estuvo cerca de firmar la remontada, nuevamente frustrada por Joan García.

Rayo empató en el segundo tiempo | AP

Primer tropiezo del Barcelona en LaLiga

Con este empate, el Barcelona firma su primer pinchazo en LaLiga 2025-26 y se ubica en la cuarta posición con siete puntos, ya por detrás del Real Madrid, líder con paso perfecto tras sumar nueve unidades en tres jornadas.

