Barcelona elogia a Joan García tras su espectacular atajada ante el Rayo Vallecano

La tercera jornada de LaLiga le ha dejado a Barcelona su primera pérdida de puntos en la temporada, ya que Rayo Vallecano le ha logrado empatar en el segundo tiempo al equipo culé que dejó ir la oportunidad de mantenerse como uno de los equipos que han sumado todos los puntos disponibles en las primera fechas.

A pesar de esta situación, el Barca ha destacado la participación de Joan García, su nuevo portero procedente de uno de sus máximos rivales, el Espanyol.

Barcelona perdió puntos por primera vez en el torneo | AP

Un portero espectacular

A través de redes sociales, el Barca publicó un video de seguimiento a una de las jugadas del partido, cuando Jorge de Frutos escapaba solo ante García, quien aguantó de manera excelente en el mano a mano, evitando que el remate del delantero se colara a la portería.

"Joan García es impresionante", es el mensaje que se puede leer en las redes del club referente a su nuevo 'guardián'.

La actuación de Joan García fue destacada; sin embargo, no fue suficiente para evitar que su equipo dejara puntos en el camino, pues pese a la ventaja que consiguió Lamine Yamal al minuto 40 vía penal, Fran Pérez, al 67', se convirtió en el 'verdugo' de los culés con un gol que dejó todo empatado.

¿Se olvidan de Ter Stegen?

Luego de toda la polémica generada por la ausencia del portero alemán Marc-André Ter Stegen, sumado a la llegada de Joan García, parece que ahora Barcelona 'olvida' la situación con su excapitán, celebrando el buen trabajo del recién llegado, quien ha enviado a la banca al polaco Wojciech Szczęsny.

Barcelona pone pausa entonces a su participación en el torneo liguero para dejar que partir a sus seleccionados nacionales a su participación en la Fecha FIFA.

Rayo Vallecano logró sacar el empate ante el equipo culé | AP

