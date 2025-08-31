Ruta de navegación Inicio | Futbol | Futbol Internacional Rayo Vallecano vs Barcelona EN VIVO LaLiga Jornada 3Sigue EN VIVO todas las acciones de este emocionante partido Ruta de navegación Inicio | Futbol | Futbol Internacional REDACCIÓN RÉCORD | 2025-08-31 Rayo Vallecano vs Barcelona EN VIVO LaLiga Jornada 3 |RÉCORDSigue EN VIVO todas las acciones de este emocionante partidoREDACCIÓN RÉCORD | 31 Ago, 2025 TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: ¡Genoa 'blinda' a su capitán! Johan Vásquez renovará hasta 2028 pese a interés europeoLaLigaFC Barcelona Mas sobre: LaLigaFC BarcelonaNotas RelacionadasInternacionales| 29/8/2025 - 08:35Europa League 2025: Estos son los rivales de Edson Álvarez y FenerbahçeInternacionales| 29/8/2025 - 12:51Incertidumbre en Italia: AC Milan analiza trueque que pondría en riesgo a Santi GiménezInternacionales| 29/8/2025 - 13:56¡Genoa 'blinda' a su capitán! Johan Vásquez renovará hasta 2028 pese a interés europeo