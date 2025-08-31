Santiago Giménez: ¿La solución al débil ataque de la Roma?

La aventura de Santiago Giménez en el AC Milan vivirá horas críticas tras el posible traspaso a Roma. El delantero mexicano funcionará como moneda de cambio para la llegada de Artem Dovbyk, delantero de La Loba.

Ante la posible salida del exjugador del mexicano, las dudas sobre su próximo destino y la competencia que tendrá aumentaron con creces. Sin embargo, en la capital de Italia sufren lo mismo que el conjunto Rossonero: la falta de delanteros.

Santi | AP|

Evan Ferguson: su competencia directa

Con la salida de Artem Dovbyk, Evan Ferguson será la gran competencia del 'Bebote' en la Roma. El ariete irlandés de 20 años es uno de los mayores prospectos británicos de los últimos años, ya que tuvo grandes momentos en la Premier League, aunque con un inicio difícil en Serie A.

Ferguson jugó los dos primeros partidos de la campaña y sumó una gran cantidad de minutos, aunque no pudo hacerse presente en el marcador. El joven ariete mandó una asistencia en el encuentro ante Pisa.

Evan Ferguson | AP|

Falta de gol en la capital

Pese a que La Loba ganó sus dos primeros juegos, su producción de cara al arco ha sido muy pobre. La Roma anotó solo dos goles en sus primeros dos partidos, siendo una producción bastante pobre tras el talento que hay adelante.

