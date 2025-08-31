Luis Suárez le escupe a auxiliar del Seattle Sounders tras perder la Final de la Leagues Cup

Luis Suárez, que tuvo un par de jugadas claras de gol y que no pudo definir ante el arco del Seattle Sounders, no pudo con la impotencia después de caer ante en la Final de Leagues Cup y generó bronca después del pitazo final.

Cuándo el árbitro señaló el final del encuentro, se hizo una bronca en medio del campo, donde jugadores del Inter Miami agredieron a algunos del Seattle Sounders, mientras Luis Suárez se encaraba con un miembro del cuerpo técnico del equipo campeón de la Leagues Cup.

Luis Suárez escupiendo a un auxiliar del Seattle JAJAJAJA hijo de perra siempre ha sido un corrientazo el cabrón 🤣 pic.twitter.com/Fxw63MgbBR — Martinalgui (@MartinoliCuri) September 1, 2025

Mientras el momento pasaba, la cámara siguió la acción, la cual estaba siendo "controlada" por Óscar Ustari, que no permitió que Suárez se acercará al miembro del cuerpo técnico del Sounders, aunque eso no evitó el escupitajo que Suárez le propinó al miembro del Sounders.

El Inter de Miami, que jugó la final de la Leagues Cup en 2023, ha perdido su primera final de este torneo desde que se disputa con este formato, recordando que Suárez no era parte del equipo que se coronó hace dos años.

