Leagues Cup 2025: Leo Messi será titular en la Final ante Seattle

Lionel Messi comandará la ofensiva de Inter Miami. A pesar de estar regresando de una lesión, el astro argentino no se perderá la Final de Leagues Cup ante Seattle este domingo. A penas cuatro días después de haber marcado un doblete en Semifinales Messi vuelve a ser titular.

No importa el cansancio, ni la edad, nada le hará perderse la Final y la búsqueda de un nuevo título a Lionel Messi. El delantero de Inter Miami regresó el miércoles pasado a la actividad después de 25 días de ausencia por una lesión muscular.

Será titular | AP

A pesar de la poca actividad, Javier Mascherano decidió lanzar la cautela por la ventana y mandó a Messi de titular para enfrentar a los Sounders, equipo que brilló durante la Fase de Grupos y aplastó a LA Galaxy en partido de Semifinales. Además, Luis Suárez, Rodrigo de Paul, Jordi Alba y Sergio Busquets acompañarán al argentino en el once titular.

Van todas las figuras | AP

Dos partidos seguidos para Messi

Al jugar ante Seattle, Messi jugará dos encuentros seguidos por primera vez en un mes. La última vez que disputó dos encuentros consecutivos fue en Fase de Grupos cuando disputó 90 minutos ante Atlas y tuvo que salir de cambio tras 11 minutos ante Necaxa.

La última vez que disputó dos partidos seguidos, como se espera que sea este domingo, fue el 16 y 19 de julio cuando jugó en la derrota ante Cincinnati y tres días más tarde se midió ante NY Red Bulls y marcó dos goles en la goleada.

Vuelve a jugar dos partidos seguidos | AP

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LA Galaxy se queda con el tercer lugar en Leagues Cup y consigue su pase a Concachampions