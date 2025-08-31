Seattle Sounders goleó al Inter Miami en el Lumen Field y es campeón de la Leagues Cup

El Seattle Sounders se confirmó como el mejor equipo en la Leagues Cup, el cuadro que comenzó goleando 7-0 a Cruz Azul, venció al Inter Miami este domingo y se proclamó como campeón de esta edición del torneo binacional.

Los dirigidos por Brian Schmetzer comenzaron rápido, presionaron al Inter Miami, le cortaron los circuitos a Lionel Messi, que apareció poco en el encuentro, y supieron aprovechar las opciones que tuvieron frente al arco de Óscar Ustari.

El dominio del Sounders se vio reflejado en el marcador cuando Osaze De Rosario marcó el primer gol del encuentro tras un gran centro de Álex Roldán, gol que le sirvió al Sounders para imponer condiciones.

Después de un dominio del equipo de la Florida durante el segundo tiempo, un error defensivo ante una escapada de Georgi Minoungou le dio una pena máxima al Sounders que Álex Roldán convirtió en gol cerca del final del juego.

Ya cuando parecía que el partido estaba definido, Paul Rothrock se encontró con un balón filtrado, venció a la marca y, sin alzar la cabeza, cruzó a Óscar Ustari para marcar el tercero y definitivo gol del partido.

