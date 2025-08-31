Inter Miami rentó dos vuelos privados para sus aficionados de cara a la final de Leagues Cup

Los dueños de Inter Miami contrataron dos vuelos privados para que sus aficionados viajaran a la final de la Leagues Cup 2025, que en este momento se está disputando en el Lumen Field de Seattle.

Al menos 150 miembros de las barras realizaron el viaje para alentar al equipo. También se trasladaron familiares de la plantilla y miembros del cuerpo técnico, lo que reforzó el acompañamiento en esta cita internacional.

La gran final enfrenta a Inter Miami contra Seattle Sounders, quienes hasta ahora ganan parcialmente el partido, manteniendo la tensión en las tribunas y en el campo de juego.

Este despliegue logístico reflejó el compromiso de la directiva de Inter Miami con sus seguidores y con la ambición de posicionarse como un club protagonista en el futbol de la región.

El primer tanto del Sounders

El conjunto de Lionel Messi se mostró perdido en los primeros minutos de la final, cosa que Seattle Sounders aprovechó. Osaze de Rosario solamente tuvo que meter la cabeza y anotar el primer gol del encuentro.

