Hansi Flick quiere a todos los jugadores del Barcelona comprometidos y sin egos

Barcelona empató de manera polémica ante Rayo Vallecano en el Estadio de Vallecas. El conjunto blaugrana no pudo hacer más que un gol de penal y en ciertos momentos fue dominado por el equipo de Madrid, ante todo eso, Hansi Flick dejó una serie de comentarios para sus pupilos en conferencia de prensa.

"Hoy tenemos que hablar del equipo y no de los jugadores. Lo más importante para mi es que cuando el mercado cierre todos estén comprometidos al cien por cien. Es importante que no haya egos, esto mata las posibilidades de éxito", comentó el estratega blaugrana al ser interrogado por Fermín, quien fue pretendido por algunos equipos.

Flick | AP|

El VAR y los errores

De igual forma, Hansi Flick agregó su punto de vista sobre una de las grandes polémicas que dejó el encuentro: el mal funcionamiento del VAR. El estratega también comentó sobre los errores de su equipo en Vallecas, por lo que mostró su molestía con los suyos ante la falta de intensidad.

"Es lo que es. No hay excusas. El VAR debe funcionar. No sé qué pasó. No hubo VAR para ninguno. No es mi trabajo", agregó sobre el mal funcionamiento. "Nos faltó intensidad, cometimos muchos errores. Podemos jugar mejor. Pudimos marcar más goles, el segundo pudo llegar ya en la primera mitad, pero el Rayo jugó muy bien. No estoy feliz con mi equipo hoy. Perdimos muchos balones y tenemos que hacerlo mejor".

Flick | AP|

Trabajar tras la Fecha FIFA

El entrenador también agregó que tuvo una pequeña charla con los suyos tras el partido, en la cual les hizo saber su descontento. Flick también sentenció que la Fecha FIFA servirá como un descanso para los suyos y regresar con más fuerza en la lucha por LaLiga.

"He hablado con los jugadores. Casi todos los jugadores se van con sus selecciones y he hablado con ellos ahora sobre el partido. Estoy feliz porque hay parón, trabajaremos en los errores. Todos con buena actitud, lo haremos mejor", sentenció.

Acciones del juego | AP|

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LA GALAXY SE QUEDA CON EL TERCER LUGAR EN LEAGUES CUP Y CONSIGUE SU PASE A CONCACHAMPIONS