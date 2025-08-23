Hans Dieter-Flick se mostró molesto por el penal marcado en favor al Levante

El FC Barcelona, que jugó en Valencia frente al Levante en la jornada dos de la temporada 2025-2026 de LaLiga, no se mostró muy contento con el arbitraje del encuentro, a pesar de haber sumado los tres puntos en su visita al Ciutat de Valencia.

El que mostró su descontento por lo ocurrido en el encuentro fue el estratega alemán Hans Dieter-Flick que, en conferencia de prensa, le pegó durísimo al arbitraje, más que nada, por el penal que le marcaron a favor al equipo valenciano.

Imágenes del Barcelona vs Levante | AP|

"La situación del penalti, cuando pasa esto, estás enfadado. El árbitro ha señalado penalti y lo hemos de aceptar. Pero lo importante es que volvemos a Barcelona con los tres puntos", comentó Flick

Entre otras cosas, el estratega alemán también destacó el buen accionar de la defensa del Levante, equipo que comenzó ganando por diferencia de dos goles al actual campeón del futbol ibérico.

"El Levante ha defendido muy bien. Tiene jugadores muy rápidos. No ha sido fácil. En la primera parte ellos han tenido buenas oportunidades. En la segunda parte hemos cambiado. El primer gol que hemos marcado nos ha ayudado, hemos cogido confianza y hemos luchado hasta el final del encuentro para sumar los tres puntos", sentenció Flick.

