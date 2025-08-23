¡Dónde entró ese balón! Son Heung-Min se estrena en el LAFC con golazo

Era cuestión de tiempo para que la estrella de Corea del Sur, Son Heung-Min, demostrar su calidad en su nuevo equipo, los Ángeles de LAFC, ahora un par de semanas después de su llegada, el jugador demostró con un tremendo golazo que su calidad está intacta.

Son previo al duelo vs Dallas I @LAFC

Golazo de tiro libre

Corría el minuto 5 del duelo de la Semana 25 de la MLS, entre LAFC y Dallas FC, cuando una falta en los linderos del área de Dallas fue marcada por el colegiado. Tras marcar la sanción, ‘Sony’, tomó la bola y de pierna derecha clavó un golazo, poniendo el balón en el ángulo superior derecho del guardameta.

Los segundos que tardó en entrar el balón estuvieron llenos de silencio, sin embargo, en cuanto la bola terminó en las redes, una bomba de ruido estalló, escuchando a kilómetros; los fanáticos no podían creer lo que acaban de ver e incluso el guardameta de Dallas, Michael Collodi, no tuvo más que reconocer la calidad del coreano.

OH MY SON 😱



HE SCORES A BEAUTIFUL FREE KICK FOR HIS FIRST @LAFC GOAL ‼️



Via @MLS pic.twitter.com/Qq87MSD0Gh — FOX Soccer (@FOXSoccer) August 24, 2025

Por el título de la MLS

La llegada de Son al LAFC, no solo significó uno de los traspasos más caros en la historia de la MLS, sino también, pone al equipo de los Ángeles como uno de los principales candidatos al título de liga.

Son en los Ángeles LAFC I @LAFC

