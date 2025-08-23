Jan Oblak hace autocrítica tras el empate del Atleti y el Elche: "Yo debería haber estado mejor"

Este fin de semana, en el regreso de LaLiga, el Atlético de Madrid se enfrentó al Elche en el primer encuentro del cuadro colchonero en el Wanda Metropolitano en esta temporada.

El partido, que enfrentaba al equipo de Simeone con el recién ascendido Elche, no pasó de la igualdad después de que el cuadro franjiverde anotara en el arco de Jan Oblak apenas minutos después de que el Madrid abrió el marcador.

Imágenes del Elche vs Atlético de Madrid | @elchecf|

Una vez que el encuentro terminó, el portero esloveno aseguró que fue error suyo, además de mandar un mensaje a la afición, confirmando que todavía queda temporada para tener un mejor desempeño.

"Enfadado porque en el gol que encajamos yo debería haber tenido una mejor posición. Queda temporada, pero necesitamos puntos y no hemos hecho suficiente. El futbol es cruel y no siempre es lo que se merece y hoy ha pasado eso", comentó Oblak para Radio Marca.

Imágenes del Elche vs Atlético de Madrid | @elchecf|

El Atlético de Madrid volverá a la acción cuando visiten Medizorroza para enfrentarse al Deportivo Alavés, por su parte, el Elche recibirá en el Manuel Martínez Valero al Levante.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Pedri confesó su desconcierto con el arbitraje y recordó al Madrid: ‘La de Tchouaméni para mí era claro y no se pitó’