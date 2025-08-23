Cristiano Ronaldo llega a los 100 goles en Arabia e iguala lo hecho en España, Inglaterra e Italia

Este sábado, Cristiano Ronaldo pudo hacer historia con el Al-Nassr en la final de la Supercopa de Arabia, donde terminó perdiendo en penales frente al Al-Ahli, aunque CR7 logró imponer una nueva marca personal tras conseguir su diana número 100 en Arabia Saudita.

El portugués, que cumplió 40 años el pasado mes de febrero, hizo historia al conseguir marcar 100 goles en cuatro equipos distintos, logrando la hazaña con el Real Madrid, la Juventus de Turín, el Manchester United y, ahora, el Al-Nassr, aunque con el equipo árabe aún no sabe lo que es levantar un campeonato.

Cristiano llegó a los 100 goles en Arabia | AP|

Con el Manchester United, equipo al que llegó en la temporada 2003, marcó un total de 144 dianas en 346 encuentros, con el Real Madrid consiguió 450 goles en 438 ocasiones, con la Juventus hizo 101 tantos en 134 partidos disputados, mientras que, ahora con el Al-Nassr, solo le tomó 113 juegos llegar al centenar de goles.

Cristiano, que todavía sigue activo en la Selección de Portugal, ha marcado 138 goles con su país, llegando a esta cifra en un total de 220 encuentros jugados con el XI portugués.

Cristiano celebra un gol con el Real Madrid | AP|

Cada vez más cerca de los 1000

Después del gol de esta tarde, donde el Al-Nassr cayó ante el Al-Ahli, Cristiano Ronaldo llegó a los 939 goles oficiales, quedando a 61 dianas de conseguir el millar de anotaciones, recordando que CR7 ya es el máximo anotador en la historia del futbol.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: José Mourinho sobre el debut de Edson Álvarez: “No está en condiciones para entrar a la convocatoria”

CR7 marcó 100 goles con la Juve | AP|