Pedri confesó su desconcierto con el arbitraje y recordó al Madrid: ‘La de Tchouaméni para mí era claro y no se pitó’

El regreso de LaLiga, ha traído grandes momentos y otros un tanto más polémicos, siendo el FC Barcelona y el Levante, los primeros en entrar en temas de arbitraje esta temporada, gracias a un penal a favor del equipo local en su derrota ante los Blaugranas.

‘La de Tchouaméni era claro y no se pito’

Al finalizar el encuentro entre el Levante y el Barca, uno de los jugadores que tocó el tema del penalti fue el ‘Canario’ Pedri, quien además de mostrar su molestia, recordó una jugada similar contra el Real Madrid del año pasado que no fue sancionada en penal a diferencia de esta ocasión.

“La del año pasado de Tchouaméni en Montjuïc para mí era claro y no se pitó, este para mí no lo era", declaró el mediocampista Culé en cuanto al tema de las manos que llegan a ser marcadas por los silbantes mientras que otras no.

‘Yo no lo entiendo’

Además de su molestia, Pedri, declaró que aunque han hablado con los jugadores sobre los temas de las manos y las sanciones, muchos de sus compañeros incluyéndolo a él, aun no entienden cómo funciona la categoría sancionable de una mano y de otra.

“Hace poco nos dieron una charla en la Ciudad Deportiva de las manos. Tenemos que obedecer a lo que piten, pero yo no lo entiendo. Pero que lo expliquen bien para todos", concluyó el español.

Pese al penal señalado en contra, Pedri y el Barcelona lograron sacar la victoria en el Ciutat de València, luego de remontar el marcador y terminar ganando 2-3, consiguiendo así los primeros tres puntos de la campaña.

