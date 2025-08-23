‘Me voy jod…’ Cholo Simeone confesó su molestia tras su empate en el debut de LaLiga

Regresó una de las mejores ligas del mundo, LaLiga, con ella grandes equipos, uno de ellos el Atlético de Madrid, mismo que no pudo debutar con el pie derecho y terminó con un amargo empate en casa ante el Elche C.F, situación que no dejó nada contento a su entrenador.

Simeone en el debut del Atlético de Madrid I @Atleti

‘Quería ganar’

Al finalizar el encuentro, Diego 'Cholo' Simeone, técnico del Atleti, declaró sentirse molesto con el partido, señalando la falta de contundencia en el equipo y lo frustrante que puede ser llegar tantas veces y no concluir sus jugadas.

“Me quedo jodido porque quería ganar. Creo que hicimos méritos para ello. El portero tuvo dos paradas importantes, más allá de todas las situaciones que tuvimos de gol. Nos equivocamos en el sol suyo, fue un error nuestro. Al final del partido fue más difícil porque estaban muy hundidos. Nos vamos con mal sabor”, declaró el Cholo.

Marcador final en el duelo del Atleti I @Atleti

‘Con paciencia y tranquilidad encontraremos resultados’

Pese a su frustración y molestia, Diego Pablo, argumentó estar tranquilo con el futuro que se viene para el club, reconociendo su plantilla y confesando que con paciencia pueden llegar a los objetivos puestos este año.

“Estamos en el camino de querer mejorar y crecer. Tenemos que tener paciencia y forzar para que el equipo de a poco mejore y tengamos los puntos que necesitamos. Tengo claro que con paciencia y tranquilidad encontraremos resultados”, concluyó.

Tras su empate en la Jornada 1, los Colchoneros tendrán que darle vuelta a la página y preparar todo para su duelo de la próxima semana, donde visitarán a su similar del Alavés, en el Estadio de Mendizorroza.

Debut del Atlético de Madrid en LaLiga I @Atleti

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: José Mourinho sobre el debut de Edson Álvarez: “No está en condiciones para entrar a la convocatoria”