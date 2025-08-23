"Soñé toda la vida con este momento": Di María llora tras su gol decisivo en el clásico rosarino

Por si faltara algo en la exitosa carrera de Ángel Di María, este sábado 23 de agosto consiguió un gol más que significativo en el Clásico Rosarino en contra de Newell's Old Boys. 'El Fideo' fue autor del único tanto del encuentro para Rosario Central, por lo que también festejó el haberse llevado la victoria en uno de los momentos más emotivos de su vida.

Una historia de ensueño

El gol de Di María ha sido más que solamente una aportación a la victoria más reciente de Rosario Central; pues esta vez lo hizo en contra del máximo rival del equipo de sus amores y en los últimos minutos del cotejo, por lo que el momento ha tenido aún más emotividad en la 'agonía' del compromiso.

Otra cosa por agregar a esto ha sido la manufactura del gol, pues en un tiro libre al 82', ninguno de sus compañeros fue capaz de arrebatarle el balón, por lo que completamente solo detrás del mismo, 'El Fideo' decidió meter un auténtico 'bombazo' que fue directamente al ángulo superior derecho, dejando al portero Juan Ángel Espínola sin ninguna posibilidad de atajar dicho disparo.

Después del partido, el campeón del mundo con Argentina aseguró en entrevista con ESPN, que este ha sido uno de los mejores momentos en toda su carrera: "Toda la vida soñé esto, lo único que deseaba era volver y cumplir este sueño. Me queda algo más: ser campeón con Central", declaró emocionado.

¡DI MARÍA ANOTA EL GOL DEL TRIUNFO! 🤩🔥



Rosario Central se lleva el Clásico Rosarino, tras derrotar a Newell's con este golazo de Ángel Di María.



"Mi mujer me había dicho que cuando tuviera alguna lo haga. El destino es así. Terminé volviendo a dónde soy feliz de verdad", agregó.

Golazo víctima del compañerismo

Parte de las declaraciones de Di María luego de ganar el clásico fueron dedicadas a su compañero de equipo, ex de Pumas y Atlas, Ignacio Malcorra, quien habitualmente es quien cobra ese tipo de disparos para Rosario Central.

“No tengo palabras. Jamás pensé que iba a poder hacerlo. El encargado de los tiros libres es Nacho, me dio la posibilidad de hacerlo también, hoy su zurda pasó para mi lado. Terminamos convirtiendo el gol, que es lo más importante”, aseguró.

Por último, no quiso dejar de lado lo mucho que ha sucedido desde que decidió dejar el futbol europeo para poder ser parte del equipo de sus amores: "Sufrí mucho hace un tiempo porque quería cumplir este sueño. Sé que muchos me putea**n en su momento, pero nadie sabe lo que yo sufrí. Esta victoria es para mí mujer y mis hijas", finalizó.

