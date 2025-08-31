Seattle Sounders vs Inter Miami EN VIVO Final Leagues Cup 2025

SIGUE EN VIVO LAS ACCIONES DEL PARTIDO:

20' Miami ya equilibró el juego

El equipo de la Florida ya juega en el campo del Sounders, tienen el balón y ya generan peligro

8' Sounders presiona

El equipo de Seattle aprovecha los espacios que deja el Inter Miami en la defensa y siguen tocando en el arco de Óscar Ustari

3´Se salva el Inter Miami

El Seattle Sounders ya tocó la puerta del arco de Ustari, la primera de peligro es para los locales

Arranca la Final de la Leagues Cup

Lionel Messi y el Inter Miami ya mueven el balón en el Lumen Field en la Final de la Leagues Cup

Ya saltan los 22 jugadores a la cancha

Todo listo para el comienzo de la Gran Final de la Leagues Cup, donde el Inter Miami buscará su segundo campeonato

Listo el XI del Inter Miami

Los 1️⃣1️⃣ para la final 🫡 pic.twitter.com/Ri3hQHWd9f — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 31, 2025

Alineaciones del Sounders para la Final de la Leagues Cup

Seattle Sounders e Inter Miami definen al campeón de la Leagues Cup 2025 desde el Estadio Lumen Field.

El equipo de Seattle se clasificó merecidamente tras vencer 2-0 con contundencia al LA Galaxy en las Semifinales, mientras que las Garzas remontaron de manera agónica a Orlando City de la mano de Lionel Messi.

