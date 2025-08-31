"Edson Álvarez es basura": Dura crítica de la afición del Fenerbahce tras el debut del 'Machín'

El debut de Edson Álvarez en el futbol de Turquía no tuvo todas las buenas sensaciones que se esperaban, ya que, a pesar de haber jugado todo el partido y de haber conseguido la victoria, la afición de Fenerbahce no ha quedado contenta con la actuación del mexicano, pues su estilo de juego no es del gusto más de uno.

En-Nesyri encaminó la victoria de los Canarios | X: @Fenerbahce

Disgusto turco

A pesar de que Fenerbahce ganó en su visita a Genclerbirligi, la afición del cuadro canario ha 'inundado' las redes de comentarios en contra del canterano americanista, pues argumentan que su estilo de juego no es sólido y que el club pudo haberse ahorrado el dinero de su fichaje.

"Según un análisis de 75 minutos, Edson Álvarez es basura", "Edson Álvarez es muy malo, Amrabat es mejor que él", "Cualquier dinero que le dieron a Edson Álvarez deberían recuperarlo y devolver al jugador", se puede leer las respuestas que han escrito los fanáticos turcos, refiriendo a Sofyan Amrabat, uno de los mejores mediocampistas del Mundial de Qatar 2022 como el jugador predilecto en la posición de Edson.

Edson fue titular y jugó todo el partido | X: @Fenerbahce

Edson Rodman

La afición también comparó directamente a Edson con el exjugador de los Chicago Bulls de la NBA, pues encuentran ciertas similitudes con su estilo de juego, no precisamente viendo esto como algo bueno.

"Edson Álvarez ronda la cancha como Dennis Rodman, literalmente atrapando cada rebote. No hace ningún esfuerzo extra, simplemente se acerca a el balón o está ahí", declaró un aficionado de manera furiosa.

Por lo pronto, los fans esperan que la estancia de Álvarez sea corta, pues algunos se han alegrado de que el fichaje solamente representa un préstamo, lo cual haría tener solamente por un corto lapso de tiempo al 'Machín' en sus filas.

Disgusto de la gente en Turquía con el 'Machín' | X: @Fenerbahce

