Alex Padilla, arquero mexicano del Athletic Club, expulsado por actitud antideportiva ante Betis

El arquero mexicano Alex Padilla, suplente del Athletic Club de Bilbao, fue protagonista de una polémica expulsión en el cierre del duelo frente al Real Betis en el Estadio de La Cartuja, donde los vascos se impusieron 1-2.

En el minuto 90+9’, cuando el conjunto bilbaíno buscaba asegurar la victoria, Padilla fue sancionado con tarjeta roja directa por parte del árbitro Isidro Díaz de Mera Escuderos. El portero, desde el banquillo, lanzó un balón al terreno de juego con la intención de retrasar la reanudación del encuentro, acto considerado como conducta antideportiva.

La decisión desató la molestia de Padilla, quien abandonó el campo con reclamos hacia el silbante. La tensión también alcanzó al entrenador Ernesto Valverde, que igualmente fue expulsado por protestas.

Pese al incidente, el Athletic Club logró mantener la ventaja y se llevó tres puntos valiosos en su visita a Sevilla. No obstante, la acción le costará caro al mexicano, quien estará suspendido al menos un partido y no podrá ser considerado por Valverde en la próxima jornada.

Con esta situación, Alex Padilla suma su primera expulsión en el fútbol español, en un hecho poco común para un arquero suplente.

