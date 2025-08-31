Mediapro investigará causas del VAR en el Rayo Vallecano vs Barcelona

El juego entre Barcelona y Rayo Vallecano en Vallecas dejó un sabor ‘agridulce’ debido a las situaciones inesperadas ocurridas dentro del partido; la principal fue la ausencia del VAR en el inicio del encuentro debido a un fallo con la comunicación con la sala VOR.

Tras la intermitencia del ‘Video Assistant Referee’ Mediapro lanzó un comunicado buscando dar con las causas que provocó esta situación dejando mal parada a LaLiga con este contratiempo que acompañó a una polémica decisión que terminó en penal para el Barça.

“Un problema técnico relacionado con el sistema eléctrico, cuyas causas no han podido determinarse, han impedido el correcto funcionamiento del servicio VAR durante la primera parte del Rayo Vallecano-Futbol Club Barcelona”, empiezan expresando.

Mediapro resalta que se hicieron los esfuerzos por tener la estabilidad: “A pesar de los esfuerzos realizados por todo el equipo técnico del operativo, no ha podido ser posible desarrollar correctamente el servicio, que se ha restablecido con normalidad en la segunda parte”.

Finalmente con toda la polémica derivada en el juego Rayo Vallecano rescató el empate en la segunda parte por conducto de Fran Pérez Martínez para la división de unidades que deja mermado al Barcelona en su ímpetu del liderato.

Cabe mencionar, que Lamine Yamal había adelantado al conjunto Blaugrana después de un penal que terminó desatando los comentarios al tener poco o casi nada de tener índole de marcación.

