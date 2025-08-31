Kikín Fonseca estalla tras segundo gol anulado a Pumas ante Atlas

Serie de goles anulados se llevaron el protagonismo en Ciudad Universitaria durante el duelo entre los Pumas y el Atlas dentro de la Jornada 7; los locales anotaron en dos ocasiones pero el árbitro terminó echando atrás las marcaciones.

Apenas en los primeros minutos se había ido adelante los dirigidos por Efraín Juárez por conducto de Alan Median; sin embargo, Martín Molina terminó por decretar el fuera de juego.

Ruvalcaba l IMAGO7

¿Qué dijo el Kikín Fonseca?

Sería en el segundo tanto que Kikín Fonseca mostraría su punto de vista ante la mano de Ruvalcaba previo a realizar anotación tras el pase Carrasquilla en los lindero del área grande

“No hay nada (mano en la jugada) viene de un rebote. Pero la tiene ahí pegadita al cuerpo…no y dónde pone la mano o qué…Ahhhh que se la quite”, mencionó Kikín Fonseca ante la explicación del Cantante Guerrero durante la transmisión de TUDN.

La jugada tuvo que ser revisada a detalle por el VAR y el colegiado para finalmente marcar esa mano generando dudas debido a la corta distancia que ocurrió ante el desvío de la defensa antes de ingresar sobre el arco rival.

Pumas l IMAGO7

VAR tuvo mucha actividad

El VAR siguió teniendo actividad y en otra jugada polémica el árbitro revisó un posible penal sobre Vite tras una punterazo con el pie de un elemento Rojinegro a la altura de las costillas; sin embargo, se determinó un fuera de juego previo.

Liga MX l IMAGO7

