Kikín Fonseca revela que rechazó a histórico de la Bundesliga y confiesa fuerte pelea con Hugo Sánchez

Francisco 'Kíkin' Fonseca tuvo una carrera llena de altibajos, pero con sus ciertos momentos de gloria. Nadie podrá olvidar su gran Copa del Mundo en Alemania 2006 con la Selección Mexicana, certamen en el que se fue con un gol y un pase directo al futbol del viejo continente con Benfica.

Sin embargo, en entrevista con David Faitelson en Faitelson sin Censura, el exfutbolista y ahora analista relató momentos clave de su carrera. 'Kíkin' comentó que su falta de inexperiencia y su inmadurez, fueron parte fundamental de su fracasó en Europa, ya que no quiso fichar con Hamburgo de la Bundesliga.

"Por wey, fue mi culpa, en Benfica cuando llegué, no tuve minutos, me habló un representante croata y me dijo que debía darle dinero, él conocía a Fernando Santos, campeón de la Euro con Portugal y que era mi técnico, y que me iban a perjudicar. Fui a hablar con Fernando Santos, se me hace raro, y me dijo 'estás loco, no me conoces, yo no hago eso', pero del dicho al hecho me decía que había algo raro", agregó Fonseca.

El exjugador de Pumas, Tigres, Atlante y Cruz Azul también agregó su desplante hacia Hamburgo, al considerarlo de menor envergadura. "Pasó esto y más partidos, me citan y me dicen que me iban a negociar al Hamburgo, viene lo tonto, cuando no piensas en otras cosas. En mi época, no por estar en Europa tenías el puesto seguro en la Selección."

Su pelea con Hugo Sánchez

Fonseca también comentó que tuvo sus roces con Hugo Sánchez, cuando el baluarte mexicano llegó al banquillo. 'El Macho' dejó fuera a 'Kíkin' de la Copa América de 2007 tras una discusión.

"Hablé con él, y me dijo 'adelante', te dejas guiar, después me peleé con Hugo Sánchez, me dijo que sin problemas si iba a Tigres... Voy a la Copa Oro con él, y para la lista de la Copa América. Me habla y me dice: 'Kikín, vas a quedar fuera, no te veo en tu mejor nivel', había gente que le tiró carrilla a Hugo y apoyaba a La Volpe le dije 'soy tu gente, tengo el mismo nivel que ellos o mejor', lo sentí tan personal", concluyó.

