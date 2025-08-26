Liga MX: El partido entre Pumas y Atlas de Jornada 7 cambió de horario

El partido Pumas vs Atlas, correspondiente a la Jornada 7 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, sufrió una modificación en su horario original debido a la Final de la Leagues Cup 2025, que se disputará el mismo fin de semana.

De acuerdo con la página oficial de la Liga MX, el encuentro entre universitarios y rojinegros no tendrá cambio de fecha, pero sí de horario. El compromiso estaba previsto en su hora habitual, sin embargo, fue adelantado para evitar coincidir con la definición del campeón de la Leagues Cup.

Se enfrentan en la Jornada 7 | IMAGO7

El duelo se jugará el domingo a las 16:00 horas del centro de México (18:00 horas del Este de Estados Unidos), es decir, una hora antes de lo programado originalmente.

Razón del ajuste en el calendario

Aunque Pumas y Atlas no participan en esta edición de la Leagues Cup 2025, la Liga MX decidió modificar el horario para no competir en audiencia con la Final del torneo binacional que enfrentará a clubes de México y Estados Unidos. Ambos equipos confirmaron el ajuste a través de sus redes sociales oficiales.

La Final se juega el mismo día | X

¿Cómo llegan Pumas y Atlas al partido?

El conjunto de Pumas UNAM llega tras empatar en su último encuentro frente a Puebla, mientras que el Atlas viene de una dura derrota en casa contra América, por lo que ambos buscarán reencontrarse con la victoria en este compromiso de la Jornada 7 de la Liga MX.

Ambos buscan el triunfo | IMAGO7

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Allan Saint-Maximin es el décimo quinto jugador que debuta con gol en las Águilas del América