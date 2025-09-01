Suspenden rescate: Natalia Nagovitsyna condenada a más de 7 mil metros de altura

Natalia Nagovitsyna se encuentra entre la vida y la muerte tras quedarse atrapada en el Pico Pobeda desde 12 de agosto, en Kirguistán, a 7 mil metros de altura después de que al momento de su descenso terminó por fracturarse una pierna.

Tras darse a conocer la situación las autoridades locales vieron cada opción para lograr su rescate; sin embargo, las condiciones eran devastadoras y ahora han suspendido cualquier acto de lucha para salvar a la alpinista de 47 años.

Con fractura

Nagovitsyna se encuentra en una zona de las más inhóspitas del planeta, la atleta se encuentra sin poder caminar y expuesta a temperaturas extremas que alcanzan hasta los 30 grados bajo cero en una tienda de campaña semi adecuada.

Las situaciones climáticas como el mal tiempo han impedido seguir con el rescate debido a las condiciones eran devastadoras. El terreno se encuentra plagado de grietas y avalanchas aunado a que los helicópteros no pueden operar.

Rescate frustrado

Cabe mencionar, que otros alpinistas intentaron alcanzarla para poder auxiliar con víveres y algo de calor humano. Lamentablemente, uno de ellos; Luca Sinigaglia terminó por morir por un edema cerebral tras subir dos veces para asistirla.

Lo único que se ha podido ver en las condiciones en que se encuentra Natalia Nagovitsyna a través de tomas de drones en las que todavía en las últimas horas se veía con vida incluso haciendo señas desde su tienda de campaña.

