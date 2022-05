Juan Martínez, alpinista mexicano, rompió récords mundiales tras conquistar la cima del Everest

Juan Diego Martínez Álvarez se convirtió en el mexicano más joven en llegar a la cima del Monte Everest, el pasado 15 de mayo el tapatío rompió tres récords mundiales tras el suceso.

A sus 19 años de edad, también tocó el piano en lo más alto de la montaña ubicada en Nepal, en la República Popular de China para conseguir el reconocimiento por la interpretación del instrumento con mayor altitud.

La hazaña de Martínez se extendió 27 horas después del logro y es que también subió a la cumbre de la cuarta montaña más alta del mundo, únicamente superada por el Everest conocida como Lhotse I.

"Absolutamente nada es imposible cuando crees en ti. El día 15 de mayo a mis 19 años de edad, me convertí en el Mexicano más joven en la historia en hacer cumbre en Everest (8,848)y Mexicano más joven en la historia en subir una montaña de arriba de 8,000 MSNM. En la cumbre del Everest, toque una pieza de piano, rompiendo el récord de (Highest altitude piano/keyboard performance). 27 horas después, estaba en la cumbre de Lhotse (8,516) (4ta montaña más alta del mundo) convirtiéndome en el Mexicano más joven en la historia en subir Lhotse al igual que Mexicano más joven en la historia en subir dos montañas de arriba de 8,000 MSNM. Haciendo esas dos montañas en tan poco tiempo rompí otro récord del mundo que es (Youngest to complete a double header of the higher eight thousanders Everest-Lhotse".

Juan Diego compartió el suceso por medio de su cuenta en Instagram en la que posteó las fotos y un mensaje con el que finalizó agradeciendo a su familia por el apoyo.

"Finalmente me gustaría dar las gracias a todas las personas que estuvieron apoyando con sus oraciones, mensajes, buenas vibras etc. Especialmente muchas gracias a mis papás por acompañarme al campamento base, a mi familia por siempre estar tan al pendiente, a mis amigos, Inés mi novia y gracias a Dios por darme la oportunidad. No me queda más que decir más que gracias gracias gracias".

