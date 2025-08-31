¡Tiembla la farándula! Los mejores memes del primer gol de Aaron Ramsey con Pumas

La reciente victoria de Pumas en contra de Atlas en la Jornada 7 ha dejado algunas imágenes que serán difíciles de olvidar en un futuro cercano, ya que una nueva tormenta cayó en el Estadio Olímpico Universitario, agregando tintes dramáticos al triunfo auriazul, que contó con un anotador esperado, aunque no por todos.

Aaron Ramsey se estrenó como goleador en el futbol mexicano en su segundo partido ingresando de cambio; sin embargo, para mucha gente esto significa un festejo moderado, pues a lo largo de su carrera, el futbolista galés se ha caracterizado por una extraña 'maldición', ya que después de anotar, algún famoso en el mundo fallece a los pocos días.

Es por ello que los usuarios en redes sociales han comenzado a bromear al respecto, invitando a los artistas, políticos, cantantes y demás a cuidarse, ya que el primer gol del mundialista con Galés ha llegado.

TW Liga MX cuando mañana no haya noticias de Mikel Arriola después del gol de Aaron Ramsey:pic.twitter.com/Ib1EVuyGX1 — Piojismo (@Piojismo1906) September 1, 2025

