Una buena paga: Fernando Guerrero reveló el salario de los árbitros mexicanos

El exárbitro mexicano Fernando Guerrero reveló durante el podcast Por mis pelotas el salario que percibe un silbante mexicano, mismo que no es nada bajo y que sube exponencialmente cuando pitan juegos en Medio Oriente.

Buen sueldo y todo pagado

El cantante confesó que el sueldo de un árbitro que viaja a Arabia Saudita para silbar en un partido, ronda los ocho mil dólares por partido, cantidad que no está nada mal, considerando que también les pagan los viáticos.

“Pues sí te avientas arriba de no sé, unos ocho mil, sí, por partido. Te hacen transferencia, no es que traigas los billetes, además de que también les pagan viáticos y viajan en business class”, declaró el exárbitro.

En México no le piden nada

Guerrero comentó que el salario en México tampoco está nada mal, ya que si bien no se llenan tanto el bolsillo como en Medio Oriente, si gozan de una paga.

“Híjole más o menos ahorita ya bajó, porque hicieron modificaciones con el mismo paquete de dinero que tenían para los árbitros. Redujeron el pago por partido y les aumentaron la mensualidad, el salario base. No sé, como treinta y algo, por partido. Si eres gafete FIFA, la federación te paga una base mayor”, concluyó el cantante.

