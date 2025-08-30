¡Extrañan a su afición! El sorpresivo gesto de Zendejas y Jonathan Dos Santos en el estadio

El América contra Pachuca se terminó efectuando y como lo oficializó la Alcaldía Benito Juárez se hizo a puerta cerrada tras toda la polémica generada con el tema de seguridad en las afueras del Estadio Ciudad de los Deportes previamente.

El juego inició con las butacas vacías; sin embargo, hubo un gesto por parte de algunos futbolistas que terminaron por sorprender ya que pudo haber sido interpretado como un ‘menosprecio’ a la afición que se ubica en la tribuna siempre apoyando.

Alejandro Zendejas y Jonathan Dos Santos fueron los involucrados quienes al saltar al terreno de juejo antes del inicio del partido empezaron a saludar a las butacas vacías.

Aficionados los más perjudicados

Y es que esta situación terminó por pesar en los aficionados que tenían programada su asistencia incluso algunos viajando desde lejos. Cabe mencionar que, un aficionado fue entrevistado horas antes del partido por RÉCORD que viajó desde Texas solo para ver a su equipo.

Además de temas como su programación de itinerario también se vieron perjudicados al tener previsto ir al espectáculo para una convivencia con familiares o amigos.

¿Por qué se vetó?

Cabe mencionar, que desde la Alcaldía de Benito Juárez apuntan que fue por un tema de seguridad del equipo que se extralimitó con el cierre de pasos especialmente con la calle Indiana que terminó por perjudicar a una mujer que requería atención médica.

