"Allan Saint-Maxi Man": Jorge Pietrasanta se burla del nuevo gol del francés

La llegada de Allan Saint-Maximin generó en varios seguidores del futbol mexicano la duda de saber si el jugador francés vendría solamente a 'vacacionar' o aportaría con goles. Para sorpresa de quienes se mostraban en contra de su llegada, la segunda opción es la que ha ganado, pues en dos partidos jugados, ha anotado ya dos goles, algo que no ha agradado a todos.

"El quinto fantástico"

Al inicio de la edición del programa Futbol Picante del sábado 30 de agosto, Jorge Pietrasanta hizo saber su sentir con respecto al refuerzo francés, pues con todos sus compañeros de la mesa de análisis presentó una serie de palabras y movimientos sarcásticos que hicieron notar de inmediato que el buen momento del francés le molesta.

"Volvió a aparecer el quinto fantástico, el superhéroe Maxi-Man", mencionó mientras hacía una pose de héroe con los brazos a la cintura, para después agregar una especie de aleteo, simulando los hipotéticos poderes que tendría el francés. Agrego también frases sarcásticas como "se viene el campeonato de goleo" o algunas otras que demeritaban su segundo gol en México.

"EL SUPER HÉROE, MAXIM MAN"



Ojo a las palabras de @J_Pietra hasta con 'aleteo' incluido 😅



𝗡𝗼 𝘁𝗲 𝗽𝗶𝗲𝗿𝗱𝗮𝘀 𝗹𝗮 𝗺𝗲𝘀𝗮 𝗺𝗮́𝘀 𝗽𝗼𝗱𝗲𝗿𝗼𝘀𝗮 𝗲𝗻 𝗙𝘂𝘁𝗯𝗼𝗹 𝗣𝗶𝗰𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗡𝗼𝗰𝗵𝗲 𝗮 𝗹𝗮𝘀 𝟭𝟭𝗽𝗺 𝗽𝗼𝗿 𝗘𝗦𝗣𝗡 𝘆 #𝗗𝗶𝘀𝗻𝗲𝘆𝗣𝗹𝘂𝘀. pic.twitter.com/76B58fWjTt — Futbol Picante (@futpicante) August 31, 2025

América ganó de la mano de su superhéroe

Las Águilas vivieron una noche extraña y llena de sentimientos encontrados, pues su actual estadio fue vetado por las autoridades de la alcaldía Benito Juárez, por lo que su compromiso ante los Tuzos del Pachuca tuvo que disputarse a puerta cerrada; sin embargo, eso poco importó, ya que se quedaron con la victoria a final de cuentas.

La noche, aunque amarga por la ausencia de los fanáticos, terminó bañándose en gloria, pues el refuerzo europeo, Allan Saint-Maximin fue parte del marcador favorable después de meter el segundo gol, con el que posteriormente América tendría cifras definitivas.

América se llevó su quinta victoria del torneo sin gente en la tribuna | Imago7

