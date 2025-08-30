Alana 'explota' por el veto al Estadio Azulcrema

Recientemente, Alana Flores, boxeadora e influencer mexicana, también conocida por ser novia del defensor del América, Sebastián Cáceres, explotó en la red social ‘X’, luego de no poder asistir al juego del América por veto al equipo.

La creadora de contenido mostró su molestia por no poder acompañar a su pareja al duelo correspondiente a la Jornada 7 del Apertura 2025, donde las Águilas reciben a los Tuzos del Pachuca.

“Maldita sea yo quería ir al estadio a tomar mis azulitos viendo a mi amorcito”, publicó Alana en sus redes sociales, esto tras hacerse oficial el veto del equipo al estadio Ciudad de los Deportes.

¿Por qué el juego del América será a puerta cerrada?

El pasado viernes, corrió la noticia de que el juego del América podría ser a puerta cerrada, esto tras quejas de los vecinos por los aficionados en las zonas aledañas al estadio (situación que ya antes había ocurrido).

Pese a que el equipo intentó hacer todo lo posible para seguir con sus planes y jugar con afición en las gradas, la alcaldía Benito Juárez prosigue con la denuncia y de esta manera tener uno de los juegos más atractivos de la Liga MX sin público.

