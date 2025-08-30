Álvaro Morales insulta a aficionados de Chivas tras derrota ante Cruz Azul

La figura más clara de los ataques en contra de Chivas y Pumas se ha vuelto a hacer presente en redes, esta vez después de una nueva derrota de los rojiblancos en contra de Cruz Azul por marcador de 1-2, razón suficiente para que el miembro de ESPN decidiera burlarse de toda la afición del Rebaño.

Chivas fue derrotado por La Máquina en su estadio | Imago7

"Aficionados perdedores"

Con un contundente tuit es como Álvaro Morales se ha hecho presente una vez más en redes sociales, pues en sus líneas ha mencionado lo que él piensa de los aficionados de Chivas, mencionando el término "perdedor mediocre solapador", causando molestia en los usuarios que han leído dicha publicación.

La nueva burla de Morales se ha desencadenado después de que el equipo rojiblanco fuera víctima de una nueva derrota, en esta ocasión ante su sinodal de Cruz Azul, quienes se han llevado los tres puntos de la cuarta sede diferente en los últimos cuatro enfrentamientos entre ambos clubes.

Nuevo tuit polémico del 'Brujo' | Captura

Afición chiva vs 'El Brujo'

Los comentarios de respuesta han sido inmediatos, pues la gente está en total desacuerdo con la manera en la que Álvaro se ha referido a ellos, prueba de ello, es el tipo de respuesta en la que prácticamente 'amenazan' al comentarista, mencionando que si lo llegaran a encontrar en la calle, le "partitían su ma***".

Algunos otros simplemente se han limitado a comentar que no están de acuerdo, ya que viendo los comentarios en respuesta de la publicación original, se piensa que se está incitando a la violencia, con algunos otros usuarios que mencionan que en algún momento, un aficionado de Chivas encontrará a Morales en la calle y lo golpeará en consecuencia de lo publicado.

La afición chiva está en contra de los pensamientos de Morales | Imago7

