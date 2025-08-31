¿Corazón roto? Fernando Alonso reacciona al compromiso de Taylor Swift

El paddock del Gran Premio de Países Bajos fue escenario de un inesperado momento viral protagonizado por Fernando Alonso. Durante las Prácticas Libres, una periodista le lanzó una pregunta que nadie esperaba. "¿Qué opinas del compromiso de Taylor Swift y Travis Kelce?". La reacción del bicampeón del mundo no tardó en convertirse en tendencia.

“Bien. Enhorabuena, supongo”, respondió Alonso tras unos segundos de silencio, con un cambio evidente en el semblante y una carcajada final que ha hecho estallar las redes.

Taylor Swift se comprometió con Travis Kelce | INSTAGRAM: @taylorswift

¿Por qué esta respuesta ha causado tanto revuelo?

El comentario, aparentemente casual, ha sido interpretado como un guiño irónico por parte del piloto, teniendo en cuenta los rumores que lo vincularon con Taylor Swift en 2023. Tras la ruptura de la cantante con Joe Alwyn en abril de ese año, surgieron especulaciones sobre un supuesto romance entre Alonso y Swift.

El origen fue una serie de coincidencias en redes sociales: Alonso subió un video con la canción "Karma" de fondo, guiñando un ojo, mientras que poco después, la artista hizo una inesperada referencia a Aston Martin, la escudería del asturiano, en su canción “I'm Gonna Get You Back”.

En su momento se vinculó a Taylor Swift con Fernando Alonso | AP

“Soy un Aston Martin que condujiste directo a la zanja”, canta Swift en el tema, una frase que muchos fans interpretaron como una indirecta al piloto español, aunque nunca fue confirmado.

El "profesor de gimnasia y la profesora de inglés"

A pesar de los rumores que vincularon al español con la cantante, en septiembre de ese año se hizo oficial la relación entre Taylor Swift y Travis Kelce, estrella de los Kansas City Chiefs. Después de casi dos años, la pareja confirmó su compromiso, que se ha convertido en uno de los temas más comentados del momento.

Desde que hicieron pública su relación en septiembre de 2023, cuando la cantante apareció por sorpresa en uno de sus partidos, la pareja no ha dejado de generar titulares. Una imagen viral en redes sociales se refería a ellos con humor como “la profesora de inglés y el profesor de gimnasia”.

Taylor Swift y Travis Kelce se comprometieron la semana pasada | INSTAGRAM: @taylorswift