'Milito, quédate': la extraña petición de narrador de Fox Sports

El mal momento que vive Chivas ha puesto a dudar sobre la continuidad de Gabriel Milito en el banquillo del Guadalajara, sin embargo, el propio entrenador ha asegurado que no tienen en mente renunciar y por si fuera poco, hay periodistas que 'ruegan' a la directiva Rojiblanca mantener por lo menos dos semanas más al DT argentino al frente del equipo.

Durante la más reciente emisión de La Última Palabra, Raoul 'Pollo' Ortiz —abiertamente americanista— hizo una extraña petición a Chivas: mantener a Milito en el banquillo por lo menos 15 días más pese a los malos resultados.

"Sí (Chivas debería de respaldar a Milito), yo creo que al menos se agradecería que lo respalden 15 días más"

La razón por la que 'Pollo' Ortiz pide la permanencia de Gabriel Milito en Chivas es el Clásico Nacional, pues en 15 días América recibirá a Chivas y en un tono irónico, el comentarista de Fox Sports que es aficionado del América quiere que Las Águilas sean quienes den la estocada final al proyecto de Milito en Guadalajara.

Chivas sufre campeonitis

También en todo de burla, 'Pollo' Ortiz menciona que Chivas sufre de 'campeonitis', pues ironicamnente menciona que Guadalajara se llenó de titulos durante la pretemporada.

"Me preocupa Chivas, tiene campeonitis después del tricampoenato que se aventaron: la Copa DIF, la Copa Morelos, la Copa del Bienestar"

