César 'Chino' Huerta causa baja de la Selección Mexicana por lesión

La Selección Mexicana comandada por Javier Aguirre sufre su primera baja para la presente Fecha FIFA y se trata de uno de los elementos de la legión europea: César 'Chino' Huerta.

César Huerta causa baja del Tri | IMAGO7

Por medio de las redes oficiales de la Selección Mexicana se dio a conocer que 'Chino' Huerta no estará disponible para los duelos ante Japón y Corea del Sur en la presente Fecha FIFA, esto debido a una molestia muscular que presentó el fin de semana en el duelo entre Anderlecht y Union Saint-Gilloise.

Huerta inicio como titular por primera vez en la la Belgian Pro League en la presente temporada, jugó el partido con normalidad y fue sustituido al minuto 71'.

Comunicado del Tri |

No hay remplazo para 'Chino' Huerta

La Federación Mexicana de Futbol mencionó que Huerta permanecerá en Bélgica y no hará el viaje a Estados Unidos. Además, Javier Aguirre decidió que no se llamará a ningún otro futbolista para remplazar la sensible baja del 'Chino'.

Huerta se pierde la Fecha FIFA | IMAGO7

