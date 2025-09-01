¿Dardo a Javier Aguirre? Obed Vargas y su mensaje al Tri: 'ojalá me tomen en cuenta'

Con apenas 20 años, Obed Vargas se ha convertido en una de las grandes revelaciones de la MLS, consolidándose como uno de los jugadores destacados de Seattle Sounders. Su talento y regularidad lo han llevado a destacar en un club que recientemente se coronó campeón de la Leagues Cup 2025, tras vencer al Inter Miami de Lionel Messi.

El mediocampista mexicano no ocultó sus ambiciones y en una entrevista comentó sobre sus sueños. "Quiero dar la vida por el club y faltan títulos por entregar", señaló en TUDN, dejando claro su compromiso con Seattle y sus ganas de seguir sumando trofeos.

En el mismo diálogo, Obed también expresó su deseo de recibir un llamado al Tricolor: "Ojalá me tomen en cuenta (Selección Mexicana), es todo lo que puedo decir", comentó.

La Selección Mexicana y la Fecha FIFA

El momento de Obed coincide con la próxima gira de la Selección Mexicana, a la cual no fue convocado, que enfrentará a Corea del Sur y Japón en la siguiente Fecha FIFA. Estos duelos representan una oportunidad para que el cuerpo técnico observe nuevas opciones y refuerce la plantilla rumbo al Mundial 2026.

Proyección de Obed en el futbol mexicano

El crecimiento de Obed en la MLS lo coloca como un candidato natural a ser considerado por la Selección. Su juventud, experiencia internacional y compromiso con el Seattle Sounders lo perfilan como una de las promesas mexicanas más interesantes de cara al futuro.

