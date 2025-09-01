¿Dardo a Javier Aguirre? Obed Vargas y su mensaje al Tri: 'ojalá me tomen en cuenta'

El destacado joven se alzó recientemente con Seattle Sounders en Leagues Cup
Álex Martínez
| 2025-09-01
Con apenas 20 años, Obed Vargas se ha convertido en una de las grandes revelaciones de la MLS, consolidándose como uno de los jugadores destacados de Seattle Sounders. Su talento y regularidad lo han llevado a destacar en un club que recientemente se coronó campeón de la Leagues Cup 2025, tras vencer al Inter Miami de Lionel Messi.

El mediocampista mexicano no ocultó sus ambiciones y en una entrevista comentó sobre sus sueños. "Quiero dar la vida por el club y faltan títulos por entregar", señaló en TUDN, dejando claro su compromiso con Seattle y sus ganas de seguir sumando trofeos.

En el mismo diálogo, Obed también expresó su deseo de recibir un llamado al Tricolor: "Ojalá me tomen en cuenta (Selección Mexicana), es todo lo que puedo decir", comentó.

Obed en partido | AP

La Selección Mexicana y la Fecha FIFA

El momento de Obed coincide con la próxima gira de la Selección Mexicana, a la cual no fue convocado, que enfrentará a Corea del Sur y Japón en la siguiente Fecha FIFA. Estos duelos representan una oportunidad para que el cuerpo técnico observe nuevas opciones y refuerce la plantilla rumbo al Mundial 2026.

Proyección de Obed en el futbol mexicano

El crecimiento de Obed en la MLS lo coloca como un candidato natural a ser considerado por la Selección. Su juventud, experiencia internacional y compromiso con el Seattle Sounders lo perfilan como una de las promesas mexicanas más interesantes de cara al futuro.

Obed en partido | AP

